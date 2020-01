Superintendente-chefe Jorge Maurício vai coordenar segurança no Mundial do Qatar O superintendente-chefe Jorge Maurício, atual comandante metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), vai coordenar o projeto Stadia, de segurança no Mundial2022 de futebol, no Qatar. desporto Lusa desporto/superintendente-chefe-jorge-mauricio-vai_5e133d55a9699e1bdff6be90





A informação foi hoje dada pelo Ministério da Administração Interna (MAI), que autorizou a dispensa de serviço pedido pelo superintendente-chefe "para exercer funções na Interpol entre janeiro de 2020 e outubro de 2022".

O projeto Stadia foi criado pela Interpol em 2012, com o objetivo de apoiar países que organizem grandes eventos desportivos, entre os quais a segurança e policiamento no Mundial do Qatar.

Jorge Maurício, de 53 anos, foi antigo comandante distrital da PSP de Faro, e foi oficial de ligação do MAI junto da embaixada de Portugal em Cabo Verde, além de ter integrado a força policial da ONU na Bósnia-Herzegovina.

Na PSP, foi também comandante distrital de Beja e do Comando Equiparado da Horta, assim como comandante operacional da PSP em Setúbal e chefe da secção de Operações do Comando Distrital de Setúbal.

O Mundial do Qatar decorrerá em sete cidades-sede no final de 2022, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, e acontecerá fora do período habitual dos Mundiais de futebol, entre o final da primavera e o verão, devido às elevadas temperaturas.

