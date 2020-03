SuperEnduro: Billy Bolt declarado campeão do mundo Numa altura em que faltava disputar apenas uma ronda do campeonato mundial de SuperEnduro, Billy Bolt foi declarado já campeão. É mais uma das consequências do surto do novo coronavírus. O promotor do campeonato não conseguiu encontrar uma data alternativa para a prova de Lodz na Polónia e foi forçado a tomar a decisão de desporto MotoSport desporto/superenduro-billy-bolt-declarado-campeao-do_5e70d0f407faa719515ffaf0





Numa altura em que faltava disputar apenas uma ronda do campeonato mundial de SuperEnduro, Billy Bolt foi declarado já campeão.

É mais uma das consequências do surto do novo coronavírus. O promotor do campeonato não conseguiu encontrar uma data alternativa para a prova de Lodz na Polónia e foi forçado a tomar a decisão de dar a temporada por concluída.

Desta forma, Bolt foi o vencedor da classe Prestige seguido por Taddy Blazusiak e Jonny Walker. O búlgaro Teodor Kabakchiev foi o campeão na categoria Júnior.

Foi também anunciado que Lodz será o palco de abertura da próxima época, acolhendo a primeira ronda da temporada 2020/21 no próximo dia 12 de Dezembro.

—

(Foto: Husqvarna)