A prova que nasceu da mente de Travis Pastrana já tem uma data marcada!

Será no dia 12 de Maio – terça-feira – que o evento se vai realizar num local não revelado. A única forma de ver esta corrida será através da plataforma FITE com um formato “pay per view” por um custo de 9,99 dólares.

Num formato de duelos, 10 grandes nomes “históricos” do AMA Supercross vão degladiar-se pela vitória nesta primeira edição. São eles: Travis Pastrana, Ryan Villopoto, Kevin Windham, Ivan Tedesco, Ryan Sipes, Mike Alessi, Damon Bradshaw, Jeff Stanton, Jake Weimer e Broc Glover.

Parte das receitas do evento será distribuída por organizações como a “Road to Recovery” (que apoia pilotos que sofrem lesões graves) e a “Goggles for Docs” (que organiza recolhas de óculos de Motocross para distribuir pelos profissionais de saúde).

“Somos um grupo diversificado de pilotos que quer aproveitar esta altura para ajudar instituições de caridade, por isso, encorajamos todos a assistir a este evento on-line” disse Ryan Villopoto.

No dia anterior à prova, 11 de Maio, os pilotos estarão à conversa no site do evento, recordando algumas das grandes lutas e rivalidades da história do Supercross nos EUA.

Poderá ver a prova neste link: