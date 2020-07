Além do Miguel em Jerez, temos mais pilotos a correr em Espanha, no Circuito de Navarra, na primeira prova do Campeonato de Espanha de Superbike (ESBK).

Além dos mais pequenos, nas Moto4, PreMoto3 e SSP300, onde Gonçalo Ribeiro já ficou em 10º na sua corrida de Pré-Moto3, temos dois pilotos no Top 10 da classe principal, as SBK, Pedro Nuno e Ivo Lopes.

Gonçalo Ribeiro também está presente nas Pré-Moto3 com a sua BeON

Ontem, na primeira corrida, Ivo Lopes da BMW Easy Team ficou em 9º, sendo o vencedor da classe Open 1000, e Pedro Nuno, da Yamaha, quase numa réplica do Nacional, ficou a seguir em 10º, com tempos grosso modo equivalentes, na corrida ganha pela Kawasaki de Álvaro Ramos…

Hoje há outra manga cujo resultado não deixaremos de lhes comunicar.