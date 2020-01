Super Enduro: Billy Bolt domina em Espanha Blazusiak dominou na Alemanha mas Billy Bolt vingou-se durante a terceira ronda da época. O jovem piloto da Husqvarna marcou o tempo mais rápido na Akrapovic SuperPole e somou ainda mais três vitórias diante dos fãs espanhóis. desporto MotoSport desporto/super-enduro-billy-bolt-domina-em-espanha_5e26a89b2713b21bf068e03d





Blazusiak dominou na Alemanha mas Billy Bolt vingou-se

durante a terceira ronda da época. O jovem piloto da Husqvarna marcou o tempo

mais rápido na Akrapovic SuperPole e somou ainda mais três vitórias diante dos fãs

espanhóis.

Na primeira corrida, rapidamente se colocou atrás de

Taddy Blazusiak, depois de este ter conseguido o holeshot. Com uma pista muito

escorregadia, as condições pareciam adequar-se a Bolt. A partir da segunda

volta, tomou a liderança na frente do polaco e de Jonny Walker. O piloto da KTM

terminou em terceiro e Blazusiak teve de se contentar com o segundo atrás do

britânico.

Na segunda prova do dia Bolt também não perdeu tempo

a ultrapassar os adversários. O piloto ainda sofreu uma queda mas, com a

vantagem que tinha conseguido ganhar entretanto, conseguiu assegurar mais uma

vitória. O seu compatriota, Jonny Walker, ficou em segundo e Alfredo Gomez em

terceiro.

Na última prova da noite Blazusiak começou por

liderar na frente de Walker, numa altura em que Bolt seguia mais atrás. Tudo

parecia estar a correr bem ao piloto da KTM, até ao momento em que sofreu uma

queda na segunda volta. Walker não hesitou em passar e colocar-se na liderança

da corrida. Porém, um erro acabou por lhe custar uma vitória quase certa. Bolt

não desperdiçou mais uma oportunidade de vencer e manteve-se na frente até

passar a bandeira de xadrez.

“O Taddy colocou a fasquia alta na Alemanha e

eu não tive um bom desempenho, por isso queria vingar-me aqui em Espanha e

somar mais alguns pontos no campeonato. Estou surpreendido por esta pista me

ter servido tão bem mas acho que foi por ser tão escorregadia. Estou muito

feliz por voltar com uma vitória depois de ter ficado desapontado em Riesa. Só

tentei evitar o máximo de erros que pude”, explicou o jovem piloto.

Uma vez mais, ninguém conseguiu parar Billy Bolt, que dominou em Espanha, com um total de três vitórias. Neste momento, é o britânico que lidera a geral, com 169 pontos, 6 pontos à frente de Blazusiak. Walker está 33 pontos atrás e permanece ainda na perseguição do título.

Foto: Super Enduro