Sueco Armand Duplantis confiante em novo recorde nos mundiais de pista curta

Nanjing, China, 20 mar 2025 (Lusa) -- O sueco Armand Duplantis disse hoje estar confiante de que vai continuar a bater recordes no salto com vara, na véspera do arranque dos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, na China.