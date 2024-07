Sarah Sjöström, de 30 anos, recordista mundial da distância com 51,71 segundos conseguidos em 2017, completou hoje a prova com a marca de 52,16, menos 13 centésimos que Huske, medalha de prata, e 17 do que Haughey, bronze.

A nadadora sueca, que foi campeã olímpica nos 100 metros mariposa no Rio2016, soma mais três medalhas olímpicas: prata nos 200 livres e bronze nos 100 livres, também no Brasil, e prata nos 50 metros livres em Tóquio2020.

