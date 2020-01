Stroll e Geely ‘querem’ Aston Martin Segundo o Financial Times, Lawrence Stroll, atual dono da Racing Point Formula 1, pode estar prestes a tornar-se no acionista maioritário da Aston Martin. Contudo, o bilionário canadiano tem um forte opositor, a chinesa Geely, que está com a mesma vontade. Nas últimas horas terão havido reuniões, e em cima da mesa estarão ofertas a desporto AutoSport desporto/stroll-e-geeley-querem-aston-martin_5e335112ecd62512786bfca5





Segundo o Financial Times, Lawrence Stroll, atual dono da Racing Point Formula 1, pode estar prestes a tornar-se no acionista maioritário da Aston Martin. Contudo, o bilionário canadiano tem um forte opositor, a chinesa Geely, que está com a mesma vontade.

Nas últimas horas terão havido reuniões, e em cima da mesa estarão ofertas a rondar os 250 milhões de euros por 20% da empresa.

Como se sabe, a Aston Martin precisa urgentemente de dinheiro, as sua ações têm vindo a cair de valor, e os lucros emagrecem desde o momento em que se ficou a conhecer a primeira oferta pública de aquisição, no final de 2018. Fonte da empresa refere que existem “discussões com potenciais investidores”. Para a chinesa Geely, depois de já ter um bom número de ações da Lotus, Proton e Volvo, agora é a vez de tentar a Aston Martin, que recorde-se é patrocinadora da Red Bull Racing F1.