O Desportivo de Chaves vai arrancar a temporada 2023/2024 no domingo, com uma deslocação ao terreno do Rio Ave.

Em declarações aos órgãos do clube, o central Steven Vitória mostrou-se confiante e garantiu que o plantel às ordens de José Gomes está preparado para a exigência do patamar mais alto do futebol nacional.

"Vai ser o espelho de uma época, [em que] todas as equipas têm qualidade, mas nós também temos e estamos ansiosos para começar. Queremos arrancar bem e bem é com uma vitória", frisou.

O internacional canadiano destacou, ainda, a importância de contar com a presença dos adeptos transmontanos em Vila do Conde, à semelhança do que foi acontecendo nas deslocações da última temporada.

"Contamos sempre [com eles], porque é uma grande ajuda. [Já] provámos que, todos juntos, conseguimos coisas bonitas e queremos que esta época continue assim e se for melhor, melhor ainda", concluiu.

O Desportivo de Chaves visita o Rio Ave, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal dos Arcos, em encontro da primeira jornada da I Liga de futebol, arbitrado por Ricardo Baixinho, da Associação de Lisboa.

