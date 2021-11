"O Aston Villa tem o prazer de anunciar a escolha de Steven Gerrard para nosso treinador principal. Gerrard guiou o Glasgow Rangers ao título escocês na última época, numa campanha sem qualquer derrota", refere o emblema de Birmingham.

Gerrard, de 41 anos, chega ao Aston Villa depois de três épocas e meia no Rangers, a sua primeira experiência como treinador principal em seniores, depois de ter estado à frente dos juniores do Liverpool.

O antigo médio terminou a carreira de futebolista em 2016, nos norte-americanos do Los Angeles Galaxy, que representou durante época e meia, depois de toda uma carreira no Liverpool, cuja camisola vestiu desde os infantis.

"O Aston Villa é um clube com uma grande história e tradição no futebol inglês e estou imensamente orgulhoso por ser o seu novo treinador", disse Steven Gerrard, em declarações à assessoria de imprensa dos 'villans'.

A equipa, que é 16.ª classificada na 'Premier league', dois pontos acima da linha de descida, vem de uma série de cinco derrotas consecutivas na competição, que levaram no domingo ao despedimento do treinador Dean Smith, dois dias depois de perder fora com o Southampton (1-0).

