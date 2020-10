Steve Holcombe, CN Sprint Enduro: “Gostei muito de regressar a Castelo Branco“

Steve Holcombe foi o grande vencedor da segunda ronda do campeonato nacional de Sprint Enduro. 4.º nas especiais da manhã, o campeão do mundo de EnduroGP impôs-se com autoridade na Endurance Test e subiu ao degrau mais alto do pódio no fim do dia. The post Steve Holcombe, CN Sprint Enduro: “Gostei muito de regressar a Castelo Branco“ first appeared on Offroadmoto.