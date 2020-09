Stefano Domenical, antigo diretor da Ferrari, deverá suceder a Chase Carey no comando da F1, num futuro próximo. O assunto ainda não está totalmente finalizado, há várias arestas ainda a limar, mas o desfecho deverá ser mesmo esse, e espera-se que o atual presidente da Comissão de Monolugares da FIA suceda ao americano, que como se sabe foi nomeado pela Liberty Media em 2017, até ao final do corrente ano.

Aos, 55 anos, Domenicali foi diretor da Scuderia Ferrari entre 2008 e 2014, isto depois de ter sido o seu diretor desportivo durante um década.

Na Comissão de Monolugares, foi dele o trabalho de impulsionar a reestruturação da ‘escada’ de acesso à F1. Ajudou a a reanimar a Fórmula 2 e recuperou a Fórmula 3. Foi para Audi, antes de se tornar diretor da Lamborghini em 2016, e agora deverá assumir o caro de CEO da F1.

Chase Carey deverá continuar envolvido na F1 para além do final deste ano, mas noutra posição.

Curiosamente, com Jean Todt na FIA e Ross Brawn na F1, a nomeação de Domenicali pode juntar novamente o triunvirato de colegas da Ferrari, ainda que Todt deva deixar o cargo atual que ocupa, pois o seu mandato termina no final do próximo ano.