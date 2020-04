Stefan Everts é um piloto que dispensa apresentações. O belga teve uma carreira sem igual, mas sabe que os seus recordes estão lá para serem batidos, porém não acredita que Jeffrey Herlings seja um candidato à altura para o tentar fazer.

Jeffrey Herlings tem, atualmente, quatro títulos mundiais e Everts, que foi, em tempos, seu chefe de equipa na KTM, reconhece que o holandês é o melhor piloto do MXGP. Porém, admite que não acredita que Herlings terá uma longa carreira devido à forma como trabalha e encara as corridas.

“Penso que ele não vai ter uma carreira longa. Claro que só podemos dizer no final da temporada se ele foi bem sucedido oue não, tendo em conta a nova mentalidade que tem transparecido. Ele tem uma forma de pensar que faz com que mudar não vá ser assim tão simples. Pergunto-me se ele pode ser tão bom se pilotar de forma diferente”, revelou o dez vezes Campeão do Mundo, que está curioso para perceber se Jeffrey Herlings poderá chegar mais longe se não se esforçar tanto para ganhar.

É sabido que o piloto da Red Bull KTM era conhecido pela sua obsessão em ganhar todas as corridas, o que lhe causou um grande número de lesões. No entanto, Herlings já deixou claro que, neste ano, está a tentar uma nova abordagem: a consistência.

Stefan Everts que, além dos 10 títulos mundiais, conta ainda com 101 vitórias em Grandes Prémios terá de esperar mais algum tempo para perceber o que o futuro reserva para Jeffrey Herlings, que tem ainda 25 anos e muitos anos pela frente para poder mostrar o que vale.

_

Foto: MXGP