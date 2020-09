O Mundial de Supersport 300 teve uma emocionante Corrida 2 no MotorLand Aragón ganha por Jeffrey Buis (MTM Kawasaki Motoport) de forma dominante, com o piloto holandês a assumir a liderança nas primeiras etapas da corrida antes de se afastar do grupo para conquistar a sua terceira vitória em quatro corridas e o seu quarto pódio consecutivo.

Buis alargou a sua liderança no Campeonato, ao assumir uma grande vantagem nas últimas etapas da temporada. Desta, fê-lo vencendo a Corrida 2 por mais de seis segundos para levar o máximo de pontos mais uma vez. Buis terminou à frente do seu companheiro de equipa Scott Deroue (MTM Kawasaki Motoport), enquanto Deroue conquistou mais um pódio em 2020, à frente do turco Bahattin Sofuoglu (Yamaha Biblion Motoxracing) que completou o pódio.

Em estilo típico das SSP300, houve uma grande batalha pelo segundo lugar com dois segundos apenas separando Deroue em 2º lugar e Alan Kroh (Yamaha MS Racing) em 18º lugar.

Thomas Brianti (Prodina Ircos Team) terminou no quarto lugar, a apenas 0,079s de Sofuoglu e 0,069s à frente de Koen Meuffels (MTM Kawasaki Motoport) em quinto. Mika Perez (Prodina Ircos Team) terminou em sexto lugar, a duas décimas de Meuffels.

Unai Orradre (Yamaha MS Racing) terminou em sétimo lugar com Victor Rodriguez (2R Racing) em oitavo, o vencedor da Corrida 1, que arrancou mais uma luta impressionante para terminar dentro do top 10 a partir da 31º na grelha. Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project) terminou a corrida de 10 voltas no nono lugar com Kevin Sabatucci (Kawasaki GP Project) completando o top 10; apenas sete décimos de distância do segundo lugar.

Tom Booth-Amos (RT Motorsports by SKM-Kawasaki) terminou em 11º lugar com uma margem de duas décimas para Samuel di Sora (Líder Team Flembbo). Adrian Huertas (ProGP Racing) terminou em 13º lugar com Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78) e Hugo de Cancellis (Team Trasimeno) completando os pontos na emocionante corrida com de Cancellis em 15º apenas 1,7s de distância do segundo lugar.