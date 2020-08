No próximo fim-de-semana de 7 a 9 de Agosto, o Mundial de SBK aterra em Portimão e com ele, a mais recente classe mundial das Supersport 300… que irá contar com pelo menos um Português na grelha!

A presença do piloto foi anunciada no Open Day da Ramé Moto em Odivelas, e o piloto apresentado por Rita Guerra com a sua habitual boa disposição.

De facto, o piloto líder do nacional da modalidade, apoiado pela Rame Moto, está inscrito na sua Kawasaki Ninja 400 como Wild Card e motivado para, no mínimo, aprender muito com as outras jovens feras deste Mundial.

Por isso já sabem, se estavam pensar em ir a Portimão – há admissão ao público na Bancada A, bilhetes à venda! – venham apoiar o Tomás na prova do Mundial SSP300 no Autódromo Internacional do Algarve!