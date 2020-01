SSP300: Nova Copa Yamaha com inscrições abertas À medida que 2020 se aproxima, a nova classe para a próxima temporada está pronta para revelar mais jovens talentos de motociclismo ao cenário mundial desporto MotoSport desporto/ssp300-nova-copa-yamaha-com-inscricoes_5e19e36490778c1bfa21b0ef





O interesse na nova Copa Europeia da FIM Yamaha R3 bLU cRU, que será disputada ao lado do Campeonato Mundial de Superbike em 2020, está em alta, com jovens pilotos da Europa e mais longe a inscrever-se para mostrar os seus talentos no cenário mundial.

O anúncio da Taça FIM da Europa Yamaha R3 bLU cRU viu pilotos de países tão distantes como o Brasil a inscreverse em poucos dias para contestar o que promete ser uma adição emocionante ao cronograma de corrida em oito das rondas europeias das SBK em 2020.

A procura foi tal que o limite de idade foi aumentado para permitir que pilotos com idades entre os 12 e os 16 anos disputem a temporada inaugural da Copa FIM da Europa Yamaha R3 bLU cRU e, embora a grelha de 36 pilotos se esteja enchendo rapidamente, ainda há lugares restantes. As inscrições para esta série exclusiva permanecerão abertas até 28 de Fevereiro de 2020.

A Taça Europeia FIM Yamaha R3 bLU cRU foi concebida como o primeiro passo ideal para jovens pilotos com aspirações ao Campeonato do Mundo. A série será disputada exclusivamente a bordo da YZF-R3 da Yamaha, vencedora de corrida no ultra-competitivo campeonato mundial FIM Supersport 300 já nesta temporada, com uma grelha de 36 pilotos de todo o mundo que irão alinhar para a prova de abertura em 2020.

A Taça da Europa FIM Yamaha R3 bLU cRU será uma série totalmente apoiada pela Yamaha, com os pilotos equipados com uma Yamaha YZF-R3 pronta para a corrida, um pacote completo de corrida, incluindo pneus Pirelli, treino e assistência técnica por um custo inclusivo de 35.000 Euros por temporada, permitindo que eles simplesmente apareçam e corram.

Este custo inclui um teste de pré-temporada dedicado no circuito mundial de Misano, Marco Simoncelli, a 23 de Março de 2020, onde os pilotos poderão familiarizar-se com a YZF-R3 da Yamaha antes da primeira corrida da temporada, que será realizada em Assen na prova de SBK do fim-de-semana de 18 e 19 de Abril.

A série será televisionada, com corridas transmitidas on-line e exibidas ao vivo nos monitores de cada circuito.

Os pilotos podem registrar o seu interesse em disputar a primeira Copa da Europa Yamaha R3 clicando aqui. As inscrições encerram a 28 de Fevereiro de 2020. Mais informações sobre a Copa da Europa Yamaha R3 bLU cRU aqui.

Alberto Barozzi, gerente da Yamaha Motor Europe bLU cRU Racing, disse: “Ficámos impressionados com a resposta ao anúncio sobre a nova Copa da Europa FIM Yamaha R3 bLU cRU para 2020. Esperávamos muito interesse dos pilotos europeus que desejam dar os seus primeiros passos no cenário mundial, mas ficámos agradavelmente surpreendidos com a quantidade de pilotos do exterior, especialmente de países da América do Sul, que vêem a série como o trampolim ideal para as corridas na Europa.”

“Esse sempre foi o nosso objetivo; tornar a série acessível a todos os pilotos, independentemente de sua nacionalidade, e acho que o nível de interesse mostra que conseguimos isso. Ainda temos vagas disponíveis, mas os jovens pilotos que desejem mostrar os seus talentos a um público verdadeiramente internacional precisam de ser rápidos.”