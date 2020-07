Julgando pelos primeiros 10 minutos, quase poderia parecer que a segunda sessão livre do Grupo B, onde aparecem mais das “feras” das SSP300, ia ser uma cópia da sessão da manhã:

Decerto, Meikon Kawakami voltou a liderar na sua Yamaha e um Francês, Hugo de Cancellis, foi quem lhe deu mais réplica noutra R3, mas em 3º aparecia então o único japonês do grupo, Yuta Okaia em Kawasaki 400.

Scott Deroue, em melhoria gradual, subia até 4º na sessão, seguido de Kevin Sabatucci, e Ana Carrasco aparecia em 5º, confirmando o favoritismo das Kawasaki neste grupo B, mas a seguir vinha outro nome com pergaminhos, Bahatin Sofuoglu, a não confundir com o irmão mas velho de Kenan Sofuoglu, que morreu em 2002, é outro do clã Turco a começar a dar que falar.

A uns minutos do fim, porém, era o Britânico Booth-Amos a liderar, por uma boa margem de 0,392 sobre Kawakami, numa classe em que tudo está muito próximo.

Como sempre, os últimos 2 minutos trouxeram uma azáfama de tempos rápidos, com DeCancellis a vir para segundo, Deroue a saltar para segundo à bandeira, e o Australiano Tom Edwards a chegar a 6º mas Booth-Amos ficou mesmo no topo da sessão.