Poucos se podem gabar de ser Campeão do Mundo aos 17 anos. No entanto, de vez em quando, um rosto novo, descarado e surpreendentemente jovem aparece e vira todas as regras do avesso, batendo recorde após recorde, rumo ao seu momento de coroação precoce.

Para Manuel González (Kawasaki ParkinGO), esse dia veio no Domingo na Ronda Francesa da Pirelli há algum tempo, e já se previa mesmo antes dele aterrar no paddock das SSP300 há menos de dois anos. É que, no mesmo ano em que foi criado o Campeonato do Mundo de Supersport 300, o espanhol estava a dar cartas na Taça dos Talentos da Europa, tornando-se o seu primeiro campeão.

Nesse mesmo ano, González estreou como wild card nas SSP300 em Jerez. Logo aí, esteve quase a tornar-se o piloto mais jovem a participar da temporada inaugural da série por um único dia (15 anos, 2 meses e 18 dias, contra 15 anos, 2 meses e 17 dias de Nicola Bernabé).

Aliás, esta seria uma das poucas efemérides a escapar-lhe!

Primeiro, ele tornou-se no piloto mais jovem a chegar ao pódio nas SSP300, quatro semanas antes do seu 16º aniversário. A seguir, tornou-se no primeiro jovem de dezasseis anos a conquistar uma pole, este ano na MotorLand Aragón.

Um dia depois, González foi oficialmente aclamado como o vencedor mais jovem da série e líder do campeonato.

Mas o grande feito da sua curta carreira estava ainda por vir, pois o título das SSP300 estava à espera em Magny-Cours. A cereja no topo do bolo foi a inscrição nos livros de recordes: nenhum piloto setinha até agora tornado campeão mundial de motociclismo numa idade tão jovem. Nem nas SBK, nem certamente no MotoGP.

Um mês após o seu aniversário dos 17 anos, González bateu a todos. Quem é o próximo na lista? Um tal Marc Márquez nas 125cc, com 17 anos, 8 meses e 21 dias.

Uma carreira tão boa como o seu colega catalão seria um retorno brilhante para os esforços de González, mas onde levarão os seus próximos passos, para que ele possa continuar a rasgar os livros de recordes?

Talvez em busca de uma segunda coroa nas SSP300? Ou poderia ser o salto de uma classe, nas Supersport 600? Se o adolescente escolher o último caminho, terá tempo de sobra para continuar a bater recordes: o mais jovem campeão das SSP até agora foi Chris Vermeulen, aos 21 anos, quatro anos mais velho.

Dêem os parabéns a González através das redes sociais com a hashtag #GASChamp !