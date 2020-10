A categoria de SSP300 é de longe a mais acessível dos dois Mundiais, quer em termos técnicos, quer financeiros e poderá ser uma boa estrada para os nossos entrarem nas SBK, finalmente…

Diz-se que não há fome que não dê em fartura, e a presença de portugueses em todas as classes e nada menos que três nas pequenas Supersport 300, parece confirmar isso mesmo.

No entanto os três homens que vão alinhar na grelha das mais pequenas fazem-no de forma muito diferente e por razões muito diferentes.

Para Pedro Fragoso, de Vila Nova de Santo André, campeão em título da modalidade e já com experiência de um Trfoéu semelhante na Suiça, vai ser mais uma participação, mesmo com o gostinho adicional de ser em casa, depois de três rondas atrás ter desistido do Nacional que disputava com Tomás Alongo e Dinis Borges para se concentrar no Mundial, integrando a equipa da Yamaha Machado Came.

Depois de participar em Portimão já por duas vezes, na sua primeira prova internacional no mundial em Barcelona teve um duro batismo de fogo no molhado e contentou-se com a corrida de repescagem, mas qualquer participação a este nível dá muito ritmo e traz muitos ensinamentos.



Já para Tomás Alonso, da Kawasaki Rame Moto, a participação está longe de ser uma estreia, pois essa também já aconteceu em Portimão e o piloto tem corrido regularmente em Espanha.

No entanto no traçado talvez menos familiar aos outros do Estoril, a sua Kawasaki tem talvez a maior oportunidade para brilhar e é o único que qualificou para a corrida principal até agora, depois de nos treinos mostrar ritmo à altura da Campeã da modalidade Ana Carrasco em Portimão há meses.

Por último, para Miguel Santiago também da Yamaha, a participação é uma estreia absoluta e como tal o piloto de Mafra tem aspirações realísticas. primeiro de se qualificar e fazer uma boa corrida, e depois, quem sabe o que virá a seguir…

A todos os três, desejamos a melhor sorte e não deixaremos de vos trazer o seu progresso a cada sessão!