SSP300: Christian Stange na KTM Há dias, mesmo antes do Natal, a equipa alemã da KTM anunciou a contratação de Christian Stange para o Mundial de SSP300 na próxima temporada desporto MotoSport desporto/ssp300-christian-stange-na-ktm_5e0cbb41b467e01be6fb29c0





A equipa alemã da KTM separou-se recentemente de Victor Steeman e teve que procurar um substituto num espaço de tempo muito curto. Agora, foi confirmado que Christian Stange se muda para a equipa e contestará o Campeonato em 2020.

O jovem de 21 anos de idade, de Heidenau, chegou ao 28º lugar no ranking geral na equipa GEMAR – Ciociaria Corse na categoria Supersport, com o melhor resultado de um 13º lugar na Argentina.

Stange competiu em todas as corridas do Campeonato Mundial de Supersport este ano e também possui as condições físicas perfeitas para a menor categoria do paddock SBK. Portanto, este é o substituto ideal para o chefe da equipa Carsten Freudenberg:

“As últimas semanas não foram fáceis. No final, havia muitas opções interessantes. Eu também estive a falar com outros pilotos rápidos, mas estou satisfeito por termos agora outro piloto de topo a bordo. O Christian sempre mostrou seu talento, apesar de ter que trabalhar duro para chegar ao Campeonato do Mundo. O tamanho e os requisitos físicos tornam-no ideal para a nossa KTM. Acho que o Christian nem sempre teve tudo fácil na sua carreira, pois muitas vezes precisou de cerrar os dentes, quando a moto não estava perfeita.”

“Com seu espírito de luta, ele está exatamente certo para o Campeonato Mundial de Supersport 300. A vitória ou o pódio na última volta é muitas vezes decidida entre 10 pilotos… Eu confio que o Christian esteja entre o top cinco! Muito obrigado à KTM, e a todos os parceiros e patrocinadores da equipa que nos são realmente leais e apoiam este projeto a 100%. ”

Stange ficou feliz com esta surpresa de Natal: “Estou super feliz por poder competir pela Freudenberg KTM. Acho que nunca fiz parte de uma equipa que, além de profissionalismo, também trabalhe de perto com o fabricante da moto. A vitória de Luca e o pódio de Jan-Ole já mostraram que o pacote pode ser rápido. Juntos, queremos nos estabelecer para alcançar as cinco primeiras posições. Vou treinar muito durante as férias de inverno para obter o peso e a forma perfeitos para a classe e estou realmente ansioso pelas primeiras voltas com a KTM. Muito obrigado a Carsten, sua equipa e todos os apoiantees por esta oportunidade. Vou dar tudo que tenho! ”

Christian Stange disputará os primeiros testes com o KTM RC 390 R no início de Março.