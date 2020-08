A pole position no Mundial de Supersport 300 foi assegurada com um esforço de última volta de Jeffrey Buis (MTM Kawasaki Motoport), por menos de um décimo de segundo.

O piloto Holandês bateu o recorde de volta para a qualificação no MotorLand Aragón com 2:05.345. Buis vai alinhar na pole position após um último esforço para conquistar o primeiro lugar da grelha, ao bater o compatriota Holandês e colega de equipa da MTM Kawasaki Koen Meuffels, com a equipa a fazer assim uma dobradinha em Aragón.

Ton Kawakami (Yamaha MS Racing) completa a primeira fila; Kawakami liderava as tabelas de tempos até ao último momento em que Buis e Meuffels se adiantaram.

A dada altura, parecia que seriam dois brasileiros a alinhar na frente da grelha, já que Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78) estava em segundo lugar, logo atrás do irmão Ton, mas assim vão alinhar no terceiro e quarto lugares.

Meikon Kawakami será acompanhado na segunda linha por Bruno Ieracci (Kawasaki GP Project) e o vencedor de uma corrida em 2020, Unai Orradre (Yamaha MS Racing).

A sétima e a oitava posição estão tomadas pela dupla Thomas Brianti e Mika Perez da Prodina Ircos, garantindo a terceira linha de partida, com Tom Bercot (ProGP Racing) a ocupar a 9ª posição no top 10.

O líder do campeonato, Scott Deroue (MTM Kawasaki Motoport), vai alinhar em décimo lugar.

Tom Booth-Amos (RT Motorsports SKM Kawasaki), que tem três pódios até agora em 2020, partirá da quarta linha, onde procura conquistar mais um pódio. A campeã de 2018, Ana Carrasco (Kawasaki Provec) vai alinhar no 14º lugar, e procura colmatar a diferença de 13 pontos entre ela e Deroue.

Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha) vai começar no 18º lugar com os dois primeiros do Campeonato a alinhar ao lado um do outro, procurando lutar pelo seu caminho através do pelotão; o piloto turco teve um tempo de volta apagado por exceder os limites da pista.