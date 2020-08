O Holandês Jeffrey Buys acabou à frente da sessão livre inicial do Grupo A das Supersport 300 na sua Kawasaki após disputar a primazia da volta mais rápida com alguns dos habituais de classe do seu grupo como Meuffels, Orradre, Ieracci e Kalinin.

Com um melhor tempo de 2:08.198 para liderar o Grupo A, no grupo B, Hugo de Cancellis, do Team Trasimeno foi nitidamente mais rápido e acabou com a sua Yamaha R3 à frente de um braçado de Kawasaki Ninja 400 no treino livre, com o seu tempo de 2:07.623 após liderar uma luta entre ele, Deroue, Ana Carrasco, que começara por ser a mais rápida no traçado quer conhece tão bem, e Sabatucci.

Os irmãos brasileiros Kawakami ficaram também no top 10, com Meikon Kawakami em 5º e Ton Kawakami em nono, a poucas décimas do tempo do líder.