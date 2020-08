Numa corrida repleta de emoções e quedas típica das Supersport 300, foi Jeffrey Buis (MTM Kawasaki Motoport) que conquistou a vitória por quase sete segundos, a segunda maior margem de vitória na história das SSP300 e a maior no MotorLand Aragón.

Com Buis a dominar na frente, houve uma batalha titânica para os restantes lugares do pódio com quatro pilotos separados por apenas quatro décimas.

Buis afastou-se do grupo da liderança depois de partir da pole position e completou a corrida de 10 voltas sem contestação, para conquistar a sua primeira vitória de forma dominante com a segunda maior margem de vitória de todos os tempos.

Terminou à frente de Ana Carrasco (Kawasaki Provec) que com mais um pódio, passou a liderar o Campeonato, já que Scott Deroue (MTM Kawasaki) não terminou a corrida depois de um confronto tardio com Hugo de Cancellis (Team Trasimeno).

Mika Perez (Prodina Ircos Team) terminou em terceiro lugar, o espanhol conquistou assim o seu primeiro pódio desde Magny-Cours em 2018.

De Cancellis terminou a corrida no quarto lugar, apesar da colisão tardia com Deroue; o francês foi capaz de continuar e garantir um forte resultado à frente de Tom Booth-Amos (RT Motorsports Kawasaki) em quinto.

É a primeira vez esta temporada que Booth-Amos não termina no pódio quando terminou uma corrida, tendo marcado três pódios e uma desistência antes de Aragón.

Unai Orradre (Yamaha MS Racing) completou os seis primeiros lugares depois de ter lutado do fundo da grelha, tendo sido forçado a partir na parte de trás por uma infração de pressão dos pneus.

Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project) terminou em sétimo lugar com Victor Rodriguez Nunez (2R Racing) em oitavo e Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78) terminou no top 9, mas a 1,1 segundos de Carrasco no segundo lugar; Thomas Brianti (Prodina Ircos Team WorldSSP300) completou o top 10.

Foi uma corrida de atrito, com vários pilotos a desistir, incluindo Bahattin Sofuoglu (Yamaha Biblion Motoxracing), Tom Edwards (Kawasaki ParkinGO Team), Kim Aloisi (ProGP Racing), Ton Kawakami (Yamaha MS Racing), Tom Bercot (ProGP Racing), Kevin Sabatucci (Kawasaki GP Project), Yuta OKaya (MTM Kawasaki), Felipe Macan (Team Brasil AD 78), Gabriele Mastroluca (GP Project) e Sylvain Markarian (Yamaha MS Racing).