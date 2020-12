A Kawasaki RT Motorsports by SKM vai estar representada por um britânico, um australiano e um sul-africano em 2021, procurando renovar o seu título “É um novo desafio com um nível mais alto!” – Harry Khouri

Harry Khouri, vencedor a nível de campeonato nacional, vai estrear-se no Campeonato do Mundo em 2021, depois de ter aceitado competir no Mundial de Supersport 300 com a Kawasaki RT Motorsports para a próxima temporada, com a equipa vencedora a ser representada por Tom Booth-Amos e Dorren Loureiro, mais um um luso descendente, ao longo da temporada de 2021.

Nascido em Nova Gales do Sul, Austrália, Khouri vai competir pela primeira vez no palco mundial, depois de uma campanha de sucesso no IDM Supersport 300, ao vencer duas corridas em 2020.

Apesar de terminar nos pontos em apenas quatro ocasiões em oito, Khouri terminou o Campeonato no sétimo lugar, ao ocupar três pódios a bordo de uma Kawasaki.

Uma das suas duas vitórias aconteceu no Circuito TT Assen, um circuito que deverá ser visitado no final de Abril pelas pequenas SSP300.

Khouri, de apenas 16 anos, disse:

“Estou muito entusiasmado por ir andar pela RT Motorsports SKM na temporada 2021 de SSP300. Sei que a temporada é um novo desafio com um nível mais alto novamente, mas estou ansioso pelos desafios que se avizinham, e usarei esta oportunidade para aprender e melhorar.”

Rob Vennegoor, Team Manager da Kawasaki RT Motorsports, afirmou:

“Estamos muito felizes por o Harry ir correr por nós no próximo ano. Impressionou muito no campeonato de Supersport 300 deste ano, mas teve azar na luta pelo campeonato. Estamos convencidos de que, com um ano de experiência na Kawasaki Ninja 400, se sairá bem no Campeonato do Mundo. Temos uma longa e bem-sucedida relação com jovens talentos da Austrália e o facto de o Harry ter trabalhado com o Jed Metcher, meu antigo protegido, torna tudo ainda mais especial desta vez.”