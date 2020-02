SSP300 2020: Tom Booth Amos vem das Moto3 O ex-piloto de Moto3 assinou pela Kawasaki SKM nas SSP300 desporto MotoSport desporto/ssp300-2020-tom-booth-amos-vem-das-moto3_5e384b2784a1391299550474





O piloto britânico Tom Booth-Amos é a mais nova adição à grelha do Campeonato do Mundo de Supersport 300 de 2020, pois a RT Motorsports da SKM Kawasaki confirmou a sua assinatura esta sexta-feira.

O jovem de Staffordshire de 23 anos competiu na temporada passada no Campeonato do Mundo de Moto3, o seu primeiro ano completo no cenário mundial. Enquanto Booth-Amos passou por uma temporada difícil de estreante no geral, conseguiu provar o seu talento em várias ocasiões, principalmente no GP da Austrália, onde terminou em 8º e apenas 1,545 segundos atrás do vencedor. No entanto, é justo dizer que nem todos chegarão ao sucesso no Mundial e o Britânico, com mais quedas que corridas acabadas, é provavelmente um exemplo disso.

Booth-Amos torna-se agora o quarto membro do projeto RT SKM Kawasaki, juntando-se ao Luso-descendente Dorren Loureiro, e a Nick Kalinin e Dino Iozzo, que foram anunciados na lista provisória de inscritos na semana passada.

Campeão britânico em vários escalões juniores, Booth-Amos mostrou-se entusiasmado com este novo projeto:

“Estou muito feliz por me juntar à equipa RT Motorsports para 2020. É uma grande mudança para mim, vindo da Moto3 e há muito que aprender. Gostaria de agradecer a Jeremy McWilliams, à equipa, à Kawasaki e a todos que me ajudaram a entrar aqui. Estou realmente ansioso pelo desafio e por aprender com a nova moto numa nova formação. Espero que possamos fazer um bom trabalho juntos.”