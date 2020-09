De repente, a Honda Fireblade de 2020 está a fazer a diferença… O modelo CBR1000RR RSP de 2020 acaba de ganhar as 24 Horas de Le Mans, tem ganho corridas no BSB e agora conquistou um pódio em Aragón com Álvaro Bautista, com talvez mais para vir este fim-de-semana, já que, permanecendo na pista para