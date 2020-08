O treino do Grupo A das SSP300, que inclui alguns dos pilotos mais fortes como Perez, Orradre, Ieracci ou Kalinin, abriu a ação em Portimão com o calor ainda suportável e Pedro Fragoso a alinhar mais uma vez no Mundial.

A ação foi frenética como habitual, com o Português do Stand Os Putos a rodar inicialmente a cerca de 2,5 segundos dos tempos da frente, quando liderava a tabela a KTM de Jahnig com 1:58.109.

Porém, atenção, que Ieracci e Orradre estavam perto, sendo o vencedor de uma das corridas de Jerez a liderar a seguir, a 1 minuto do final com um tempo de 1:58.106, que que quer dizer que bateu Jahig por 3 milésimas, com Ieracci a seguir e Fragoso a acabar em 21º com um melhor de 2:00.459.

SSP300 Grupo A, TL1 Top10

1 10 Orradre 1’58.106

2 41 Jahnig 1’58.109 +0.003

3 88 Ieraci 1’58.150 +0.044

4 46 Di Sora 1’58.283 +0.177

5 8 Perez 1’58.294 +0.188

6 17 Meuffels 1’58.339 +0.233

7 30 Van Straalen 1’58.514 +0.408

8 22 Kalinin 1’58.616 +0.510

9 27 Rovelli 1’58.819 +0.713

10 66 McGlinchey 1’58.887 +0.781