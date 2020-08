A ação do Mundial de Supersport 300 prosseguiu com a Superpole Tissot a fixar a grelha para os primeiros 30 lugares para a Corrida 1 e Corrida 2 no Autódromo Internacional do Algarve e com Yuta Okaya (Kawasaki Motoport) a conquistar a sua primeira pole position em SSP300.

A primeira volta de Okaya, com 1:56.406, foi suficiente para reclamar a pole, com o desafio assim definido desde cedo por uma margem enorme. À medida que a sessão passava, outros pilotos conseguiram reduzir a diferença, mas ninguém conseguiu bater o tempo de Okaya.

Scott Deroue fez uma dobradinha das Kawasaki MTM Motoport na primeira linha, enquanto tentava arrebatar a sessão com um último ataque. Mika Perez (Prodina Ircos Team) também alinha na primeira fila depois de ter feito algumas voltas rápidas no final da sessão.

O resultado marca uma enorme mudança de sorte para Okaya em Portimão, que na Ronda de 2019 nem se qualificou para a prova e agora procura converter a pole position numa vitória na corrida em Portugal.

Thomas Brianti (Prodina Ircos Team) vai iniciar ambas as corridas a partir do quarto lugar, ao rodar cerca de meio segundo mais lento que Okaya, com a campeã de 2018, Ana Carrasco (Kawasaki Provec) a alinhar em quinto lugar.

Jefferey Buis (outra Kawasaki Motoport) completa a sexta linha, com Carrasco e Buis separados por cerca de meio décimo.

Tomás Alonso, que há pouco brilhou ao andar taco-a-taco com Ana Carrasco, desta acabou um pouco mais atrás em 24º, a 1,599 do tempo da pole, que mesmo assim marca a primeira vez que um piloto português alinhará nas corridas principais.

Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78) alinha na terceira linha com Koen Meuffels ao lado, com pouco para separar o par. Oliver König (KTM Freudenberg Junior Team) completa a terceira linha ao bater Alejandro Carrion (Smrz Racing – Willi Race) para completar o top 10.

O líder do campeonato, Tom Booth-Amos (Kawasaki RT Motorsports by SKM) qualificou-se na quinta linha, procurando lutar pelo seu caminho em campo, como fez em Jerez. Samuel di Sora (Líder Team Flembbo) qualificou-se no 17.º lugar após uma queda nas últimas etapas da sessão, enquanto Felipe Macan (Team Brasil AD 78) também sofreu uma queda. Ambos os pilotos pareciam estar bem na sequência dos incidentes.