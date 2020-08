A corrida 2 das Supersport 300 foi talvez a mais estranha do fim-de-semana em Portimão, pois um número incrível dos pilotos principais sofreu percalços durante a prova, não vindo a terminar.

Caíndo logo no início,estiveram Keppler e Jahnig, depois à terceira volta Hugo De Cancellis e Ieracci, que foram seguidos em curta ordem por Kalinin, e pelo primeiro dos irmãos Kawakami, Ton.

Incrivelmente já na última volta, Ana Carrasco, Tom Booth Ames e Maikon Kawakami caem num incidente e ficam todos fora da prova deixando assim Deroue em luta com Orradre e Oraya, com o Holandês da Kawasaki Motoport a vencer por apenas 0,122s.

Cá atrás, longe da luta pela vitória mas sempre a ganhar experiência, Tomás Alonso tinha andado com a sua Kawasaki Ninja Rame Moto por volta da 20ª posição mas com uma melhor volta de 1:59.217 , o português não era tão rápido como os pilotos na sua zona da corrida e assim acabou onde pode, em 22º numa prova que com certeza deverá ter trazido muitos ensinamentos para as suas participações no Campeonato Nacional da categoria…