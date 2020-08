O Treino Livre do Grupo B começou liderado por Ana Carrasco e se no seu Grupo A, Fragoso tivera alguns dos mais rápidos da Categoria, que dizer deste grupo B com, além da dita ex-Campeã, Sofuoglu, vencedor da última, os rápidos irmãos Kawakami, König, Perez Gonzalez, Keppler, De La Veja e Sabatucci?

Nessas condições não espantou que Tomás Alonso aparecesse inicialmente apenas em 23º enquanto à frente se desenvolvia uma luta pelos tempos entre König e Carrasco, com Bravo e Gonzalez também a tentar entrar no barulho…

Pouco depois, Deroue e Sofuoglu vinham para a frente, o Holandês a liderar o Turco por 0,452s e De Cancellis e Sabatucci instalavam-se a seguir a Carrasco em 4º e 5º.

Por esta altura, Alonso tinha subido com a sua Kawasaki Rame Moto para um excelente 17º com a sua melhor volta de 1:59.652, com o rápido König só 2 à sua frente e a um cabelo dos lugares pontuáveis de fosse uma corrida, a uns 0,252 de segundo muito semelhantes aos intervalos conseguidos por Fragoso no seu grupo… o que não espanta em visto de serem rivais para o título nacional da classe.

O Treino acabou com o 1:57.400 de Deroue por bater e 11 regulares da classe atrás do nosso Wild Card…