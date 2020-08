A ação do Mundial de Supersport 300 viu uma titânica batalha pela vitória entre a campeã de 2018 Ana Carrasco (Kawasaki Provec) e Jeffrey Buis (MTM Kawasaki Motoport), numa corrida que foi encurtada na sequência de uma queda na reta da meta.

Carrasco e Buis aproveitaram a queda do pole Yuta Okaya (Kawasaki MTM Motoport) nas primeiras etapas da corrida na Curva 5 para abrir um avanço de cerca de dois segundos no que se tornou uma batalha a dois pela vitória.

Carrasco conseguiu a vitória para reclamar a liderança do Campeonato à frente de Buis. Tom Booth-Amos (RT Motorsports SKM Racing) completou o pódio depois de ter lutado a partir da quinta linha da grelha.

Scott Deroue (Kawasaki MTM Motoport) falhou o pódio por apenas 0,006s após a queda na partida, causando a bandeira vermelha, acabar a corrida depois de Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project) cair, mas a sua máquina continuar a descer a pista. Bahattin Sofuglu (Yamaha Biblion Motoxracing) terminou em quinto, enquanto Samuel di Sora (Leader Team Flembbo) completou os seis primeiros lugares.

Mika Perez (Prodina Ircos) terminou no sétimo lugar, apesar de ter corrido no grupo da frente durante a primeira parte da corrida, um erro fez com que o piloto espanhol caísse. Conseguiu regressar ao sétimo lugar, a 0,024s de Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78), que terminou em oitavo lugar e Koen Meuffels (Kawasaki Motoport MTM) no nono lugar.

Thomas Brianti (Prodina Ircos) completou o top 10, com apenas cinco segundos enter eles.

Ton Kawakami (Yamaha MS Racing) terminou a corrida encurtada no 11º lugar com o ucraniano Nick Kalinin (SKM Kawasaki) terminando no 12º lugar.

Glenn van Straalen (EAB Ten Kate Racing), Alejandro Carrion (Smrz Racing) e Mirko Gennai (Team BrCorse) completaram os pontos.

Foi uma corrida de desgaste com várias reformas por todo o lado. Houve uma queda na Volta 1 entre Tomás Alonso (Kawasaki Tomas Alonso), Hugo de Cancellis (Team Trasimeno) e Tom Bercot (ProGP Racing), enquanto Tom Edwards (Kawasaki ParkinGO) também teve um problema na primeiras fase da corrida.

Unai Orradre (Yamaha MS Racing) e Oliver König (KTM Freudenberg Junior Team) colidiram na Volta 2 enquanto Okaya caiu na Volta 4 da corrida!