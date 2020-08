Há uma mudança da guarda no Campeonato do Mundo de Supersport 300 em 2020, depois de Jerez ter trazido consigo dois novos vencedores nas corridas.

Unai Orradre (Yamaha MS Racing) obteve uma vitória dominante na Corrida 1 no sábado, enquanto o sobrinho de Kenan Sofuoglu, Bahattin Sofuoglu (Yamaha Biblion Motoxracing), conseguiu uma vitória sensacional na tarde de domingo, depois de uma longa batalha na frente.

A vitória de Orradre viu-o capitalizar sobre aqueles que lutaram pela posição atrás de si, afastando-se para facilitar a primeira vitória na carreira. Orradre voltou a ser um corredor da frente na Corrida 2, mas não foi capaz de lutar como fez na Corrida 1, deixando a glhasnseguiu manter-se com asodo a glerir ootrer ao Campeonato ou seja, bons resultados podem resultar em perda de concessscidndinória para as outras Yamaha de Bahattin Sofuoglu e Hugo De Cancellis (Team Trasimeno), enquanto Tom Booth-Amos (Kawasaki SKM ) também estava à mistura, juntamente com Scott Deroue (Kawasaki MTM Motoport) e Ana Carrasco (Kawasaki Provec) mas nenhum dos pilotos Kawasaki conseguiu manter-se com as Yamaha na frente.

Começando por Unai Orradre, o espanhol comentou o seu triunfo na corrida 1 e espera que haja mais vitórias para vir em 2020:

“Estou muito, muito feliz! Esta é a minha primeira vitória deste ano e da minha carreira. Quero agradecer à minha equipa e agradecer à Yamaha e esperemos que possamos manter esta primeira posição.”

Após o impressionante regresso na corrida 2, Bahattin Sofuoglu voltou a colocar o nome da família no topo e ficou extremamente feliz:

“Estou como louco! Trabalhámos muito para este momento. Lutei pela liderança na corrida, puxei muito e no final, senti-me tão feliz que até chorei um pouco, como é normal! Estou muito feliz agora e o objetivo é ficar à frente!”

Depois de três anos de domínio Kawasaki, a Yamaha iniciou a sua temporada de 2020 como pretende continuar, tomando vitórias consecutivas e consolidando essas vitórias com outras exibições fortes. 2020 pode ser a época em que o domínio da Kawasaki no Campeonato termina, mas há um longo caminho a percorrer até que tudo seja tão claro como isso. Tom Booth-Amos lidera o Campeonato depois de ter alcançado dois pódios, mas Sofuoflu e Orradre estão apenas a um ponto do estreante britânico.