Desta, Pedro Fragoso nem chegou a andar, pois a sua Yamaha R3 não foi reparada a tempo, e à frente, Rovelli liderou o treino de fio a pavio

Na segunda saída para a pista do grupo A, sempre com condições chuvosas, Filippo Rovelli instalou-se no comando, seguido inicialmente de Filipe Macan, Rodrigues Nunez e Mika Pérez mas uns minutos depois já era o Ucraniano Kalinin a saltar para segundo e Pedro Fragoso continuava sem sair para a pista, pois a sua equipa não conseguiu reparar a tempo a sua moto depois da queda na sessão matinal…

Entretanto, os classificados da frente não se alterariam ao longo do treino até aos dois últimos minutos, com Filippo Rovelli a acabar à frente com o seu tempo de 2:11.501, mas agora seguido de Daniel Blin, do britânico Eunan McGlinchey e Álvaro Diaz, que baixaram Kalinin para quinto…

Outra boa luta entre Buys, Ieraci e Orradre viu os três fora do Top 10…