Como seria de esperar de um dos candidatos ao título, Scott Deroue liderou do princípio ao fim a sessão livre do grupo B

O Holandês foi seguido por Tom Booth Amos, também em Kawasaki, com Bahatin Sofuoglu na Yamaha Biblion em terceiro e outros habituais como La Vega ou Sabatucci a ficar em quinto e sexto e com o brasileiro Maikon Kawakami 9º e Hugo DeCancellis 11º numa sessão que, com a pista a secar ligeiramente, acabou 2 segundos mais rápida que a do grupo A com o melhor tempo de Scott Deroue em 2:11.369.