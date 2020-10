Os protagonistas em luta pelo título Mundial de SSP300, Buis e Deroue, lutaram em condições difíceis até ao fim de uma corrida encurtada, com a vitória a sorrir a Buis

Uma corrida 1 encurtada para o Mundial de Supersport 300 viu Jeffrey Buis (MTM Kawasaki Motoport) alargar a sua liderança do Campeonato para 21 pontos após uma ultrapassagem tardia ao seu companheiro de equipa Scott Deroue no Circuito de Nevers Magny-Cours, dando à Kawasaki MTM o Campeonato de Equipas e à Kawasaki o de Campeões de 2020.

A corrida foi reiniciada após um incidente na primeira volta envolvendo Victor Rodriguez Nuñez (EAB Ten Kate Racing) na Curva 1 e ficou reduzida a seis voltas à chuva, que começou a cair durante a corrida.

Buis teve um início soberbo a partir do quarto lugar mas Tom Booth-Amos (RT Motorsports by Kawasaki) foi para a liderança depois de o ter passado na primeira volta, com Deroue a subir rapidamente até ao terceiro lugar.

Booth-Amos e Buis tinham fugido a Deroue, mas o Holandês conseguiu colar-se em poucas voltas.

Buis herdou a liderança da corrida quando Booth-Amos caiu ao sair da curva final. Deroue assumiu a liderança pouco depois, mas Buis fez uma ultrapassagem crucial na Curva 13.

A dupla terminou a quase nove segundos do terceiro classificado, Bahattin Sofuoglu (Yamaha Biblion, 54), com o piloto turco a conquistar o seu quarto pódio da temporada.

Kevin Sabatucci (Kawasaki GP Project) terminou em quarto lugar com Hugo de Cancellis (Team Trasimeno) garantindo um 5º lugar. Yuta Okaya (MTM Kawasaki Motoport) ficou em sexto lugar, ao afastar o desafio de Samuel di Sora (Team Flembbo) por pouco mais de um décimo de segundo.

Koen Meuffels (MTM Kawasaki Motorport) terminou em oitavo lugar com o colega do azarado Pedro Fragoso Enzo De La Vega (Machado Came) garantindo o seu melhor resultado da temporada com 9º e Ton Kawakami (Yamaha MS Racing) vindo da Last Chance Race completando o top 10.