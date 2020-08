A classe de Supersport 300 continua a proporcionar corridas emocionantes e caóticas, com um grupo de 11 líderes durante a primeira parte da corrida, fazendo o seu melhor para todos reclamarem a vitória no Circuito de Jerez Angel Nieto.

Bahattin Sofuoglu, da Yamaha Biblion Motoxracing, conquistou a vitória depois de uma batalha na frente do campo de 36 pilotos, movendo-se para a frente antes de uma batalha com Hugo de Cancellis (Team Trasimeno) na última volta e com Ana Carrasco (Kawasaki Provec) a lutar também pela vitória.

De Cancellis foi penalizado com cinco segundos por exceder os limites da pista, promovendo Carrasco ao segundo lugar com Sofuoglu, sobrinho da lenda das SSP Kenan Sofuoglu, reclamando a sua primeira vitória.

Com Carrasco segundo e de Cancellis penalizado, Tom Booth-Amos (Kawasaki RT Motorsports) conquistou a terceira posição e o seu segundo pódio em Jerez, passando a liderar o Campeonato depois do seu primeiro fim de semana nas SSP300. Booth-Amos iniciou a corrida na 15ª posição, subindo 12 lugares ao longo da corrida.

Scott Deroue (MTM Kawasaki Motoport) conquistou o quarto lugar na corrida emocionante, terminando a um segundo de Booth-Amos, logo à frente de Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78.

Kawakami tinha começado da pole, mas perdeu a liderança desde cedo, e não foi capaz de lutar pela vitória quando os quatro da frente, Sofuoglu, Carrasco e de Cancellis se isolaram. Unai Orradre (Yamaha MS Racing) terminou em sexto lugar com apenas duas décimas entre Deroue, Kawakami e Orradre.

Bruno Ieracci (Kawasaki GP Project) terminou em sétimo lugar após uma batalha renhida com o ucraniano Nick Kalinin (Kawasaki RT Motorsports) e Thomas Brianti (Prodina Ircos), outro grupo de pilotos separados pela menor margem de manobra.

De Cancellis ficou classificado no 10º lugar após a sua penalidade de cinco segundos, e Kevin Sabatucci (Kawasaki GP Project) terminou no 11.º lugar, a sete décimos de De Cancellis e a mais de três segundos de Brianti.

Jeffrey Buis (MTM Kawasaki Motoport) também teve uma penalização de cinco segundos para 13º lugar com Filippo Rovelli (Kawasaki ParkinGO Team) e Álvaro Diaz (Biblion Motoxracing Yamaha SSP300) completando os pontos na emocionante corrida.