30 pilotos participaram para tentar conquistar a pole position antes das duas corridas das SSP300 na Ronda Espanhola da Pirelli. No final, foi Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78) que conquistou a pole, depois de subir ao topo das tabelas de tempos no início da sessão, ao fixar o tempo de 1:52.265s, o único piloto na tabela dos 1:52s.

O tempo foi 0,863s mais rápido do que o segundo classificado Unai Orradre (Yamaha MS Racing).

Kawakami teve uma queda na Curva 11 que trouxe a bandeira vermelha devido a gravilha na pista a três minutos do final da sessão, e foi levado para o centro médico mas foi declarado apto na sequência do incidente.

Atrás de Orradre em segundo lugar ficou Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project) que completou a primeira linha da grelha, o piloto Kawasaki mais bem colocado.

A campeã de 2018, Ana Carrasco (Kawasaki Provec) fez um último esforço para subir ao 4º lugar na Superpole e conquistar um lugar na segunda linha à frente de Hugo de Cancellis em quinto lugar; o piloto francês está agora no seu terceiro ano de competição mundial.

Mika Perez (Prodina Ircos Team), que marcou o ritmo no treino de sexta-feira, qualificou-se na segunda linha com a sexta.

Perez vai alinhar à frente do seu companheiro de equipa, Thomas Brianti, que se qualificou em sétimo lugar na sua estreia, superando o turco Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha) em oitavo lugar.

Nick Kalinin (Battley-RT Kawasaki) arredondou a terceira linha com o nono lugar a 1,5s do ritmo de Kawakami, mas a apenas seis décimos do segundo lugar do tempo de Orradre, mostrando o domínio que Kawakami impôs. Yuta Okaya (MTM Kawasaki) vai alinhar no 10º lugar.

Scott Deroue (MTM Kawasaki) qualificou-se em 13º lugar.