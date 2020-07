O Grupo B de Supersport 300 incluía os nomes mais conhecidos da classe, pois além de Ana Carrasco, primeira mulher Campeã do Mundo há 2 anos, apareciam Scott Deroue, Hugo DeCancellis, Max Keppler da KTM, e não um, mas os dois irmãos Kawakami, Nipo-Brasileiros, com Ton o recém-chegado a não perder tempo a colocar-se no topo da tabela, no que aos 10 minutos de sessão foi seguido pelo irmão Meikon.

Ana Carrasco andava por perto em 4º, mas foi o Francês Sylvain Markarian a dividir os irmãos 3 minutos depois, com uma proeminência de Yamaha R3 no topo neste grupo, onde ao contrário do anterior, que mostrou domínio Kawasaki, ainda se rodava a cerca de meio segundo dos melhores tempos.

Entretanto, Scott Deroue aparecia em 7º e Sabatucci em 9º, à espera das condições certas em pista para tentar uma volta rápida.

O refugiado do Mundial Tom Booth-Amos, Britânico que tem corrido no Mundial de Moto3 com resultados medíocres, usaria a sua maior experiência para saltar para 2º nos últimos minutos, a uns meros 0,003 de Kawakami (Meikon!) que liderou a sessão, com Gabriele Mastroluca 3º e Carrasco a baixar para 9º perante a pressão de muitos recém-chegados rápidos.