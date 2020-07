O Grupo A das pequenas Supersport 300 teve a honra de dar o pontapé de saída em Jerez, com um longo plantel de concorrentes a entrar em pista, como sempre com as Yamaha e Kawasaki em maioria, mas também algumas KTM RC390, as Honda ausentes, visto que o handicap aplicado à Honda CB500 para a adequar à classe a tornou obsoleta.

Com alguns nomes já apenas conhecidos e outros completamente novos, o plantel exibia a variedade de nacionalidades a que a classe já nos habituou, sendo de facto terreno fértil para os futuros pilotos da SBK…

Desta, foi Mika Perez na sua Kawasaki Ninja 400 que, desde os primeiros minutos, se impôs com um tempo mais rápido de 1:53.609, deixando o mais próximo, Unai Orradre da Yamaha a 0,161 e uma lista de Kawasaki a seguir até ao 7º lugar do nosso já conhecido Jan-Ole Jahnig da KTM…

A seguir, vem o Grupo B e já poderemos ver gente como Ana Carrasco, Levin Sabatucci, o Brasileiro Meikon Kawakami ou o refugiado do Mundial Tom Booth-Amos, em ação.