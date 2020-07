Para a segunda sessão livre do dia no Grupo A, Ieracci e Perez estiveram no jogo, com tempos semelhantes por volta dos 1:55, mas seria Aloisi ao fim dos 20 minutos a ficar à frente com o seu 1:54.476.

As pequenas SSP300 apenas atingem cerca de 188 Km/h no final da reta mais longa do circuito, e nesse aspeto a Kawasaki de Buis, no final qualificado em 4º, era a mais rápida, com uns impressionantes 197,3 Km/h de velocidade de ponta, logo, mais cerca de 9 Km/H que as motos da frente.

Outra Ninja 400, a de Meuffels era a mais rápida a seguir, com 194,5 Km/h, seguida da rápida KTM de Stange, que atingia os 192.

Fosse como fosse, ao fim do treino, a Yamaha R3 de Aloisi tinha-se imposto a todos, com o vencedor, Ierracci e Perez em 2º e 3º os únicos a rodar abaixo dos 1:55 e os primeiros 10 separados por uma fração acima de um segundo.