O campeão do mundo Jeffrey Buis fica com a MTM Kawasaki no Mundial na classe de SSP300

A equipa vai também iniciar um projeto de Supersport 600 com o holandês de 18 anos. Buis vai treinar com uma Kawasaki Ninja ZX-6R para se preparar para um passo para a categoria no Mundial de Supersport no futuro.

Jeffrey Buis estreou-se nas Supersport 300 com a Kawasaki MTM em 2019. Seguiu-se um bom ano de estreia, e a descoberta absoluta do jovem holandês em 2020.

Buis sagrou-se campeão do mundo com quatro vitórias e oito pódios na Kawasaki Ninja 400.

A MTM Kawasaki e Buis alargam agora esta forte cooperação com o objetivo de defender com sucesso o título mundial de SSP300 em 2021.

Além disso, Buis vai andar com frequência numa Kawasaki ZX-6R em 2021.

A MTM Kawasaki vai iniciar este projeto de forma a preparar o talentoso piloto para uma possível mudança para a classe Mundial de Supersport em 2022.

Jeffrey Buis: “Estou muito feliz por anunciar que também vou ficar na Kawasaki MTM no próximo ano. A equipa sente-se em casa e mostrámos que podemos alcançar grandes resultados juntos. Temos um duplo objetivo para 2021. Vamos lutar pelo título de SSP300 e também vamos fazer muitos testes com a Kawasaki ZX-6R. Estou ansioso por isso!”

Ludo Van der Veken (dono da equipa Kawasaki MTM): “Jeffrey fez grandes progressos connosco nos últimos anos com o título mundial como uma grande recompensa. Em equipa que ganha não se mexe, e é por isso que temos orgulho em anunciar que Jeffrey voltará a montar na Kawasaki MTM no próximo ano. Também estou ansioso para começar o projeto de SSP juntos, para que o Jeffrey possa preparar-se para um passo para essa classe no futuro. Mas para o próximo ano o mais importante é que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para defender o título mundial de SSP300 em grande estilo.”