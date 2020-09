Dos dois pilotos que vão alinhar na Categoria de Supersport 300 no Estoril, a encerrar a temporada de Superbike, Miguel Santiago é um deles.

Como nos confessou, o piloto de Sintra, que está em 6º no campeonato com 49 pontos, após uma série de quartos lugares, espera aprender volumes com a participação na prova com uma Yamaha R3, ciente das dificuldades da classe:

“Para mim, é um salto no vazio, a ideia de participar na prova do Mundial no Estoril...

As Supersport 300 são uma classe muito competitiva, agradeço desde já à minha equipa e à Yamaha por me apoiar sempre, e à MS Racing.

Eu tinha vindo duma moto menor, com menos cilindrada e passei para uma moto maior e mais pesada e a aprendizagem foi muito difícil, foi sempre a subir, sempre a melhorar e a aprender com cada erro, quase a melhorar com cada passagem pela pista.

Miguel, acima em conversa com a Administradora do Autódromo Anne da Câmara e com o seu “rival” Tomás Alonso, continuou:

Quando comecei a interessar-me pelo MotoGP, o meu pai sempre dizia que era uma sensação incrível andar de moto e eu sabia que ele tinha sido piloto e campeão nacional, e que com a Lacomoto e isso tudo, ainda estava envolvido nas corridas…

Comecei-me a interessar e ele apoiou-me, explicando as coisas e a oportunidade surgiu e tive que a agarrar. O meu pai é uma peça fundamental para a minha evolução, porque consegue meter a minha cabeça no sítio, ensina-me coisas que eu com os meus poucos anos de experiência, ainda não sei.

Em termos de experiência internacional eu tenho corrido em Espanha, o ano passado e este ano, que é o Campeonato Nacional mais forte do mundo, os melhores pilotos estão em Espanha, mas é a primeira vez que vou tentar andar no Mundial…

A minha equipa tem muita experiência neste campeonato e vou tentar aprender com os melhores e ser cada vez mais rápido.

O objectivo, claro, é qualificar para corrida, mas como é a primeira vez o objetivo principal é tirar o máximo de informação possível e melhorar sempre…!”