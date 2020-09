SSP300, 2020: Ana Carrasco já teve alta

Ana Carrasco está pronta para ir para casa e continuar a sua convalescença do recente acidente no Estoril no ambiente familiar, que como ela diz, num post no Instagram, deve ajudar: “Já tenho alta para sair do hospital! Vai ser uma longa recuperação, mas tenho a certeza de que estar em casa não vai atrapalhar!