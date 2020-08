Corridas emocionantes e temperaturas escaldantes saudaram os pilotos do Mundial de Supersport 300 no início da temporada de 2020 no Circuito de Jerez – Angel Nieto.

A temporada adiada começou com uma corrida caótica, com Unai Orradre (Yamaha MS Racing) a afastar-se do grupo de líderes a cerca de meia distância antes de seguir em frente para a vitória.

Unai Orradre- fixem este nome, se conseguirem!

Orradre aproveitou Ana Carrasco (Kawasaki Provec ) ter saído por fora na Volta 5 para passar para a liderança antes de se afastar cerca de meio segundo para quebrar o efeito de cone de ar, permitindo ao piloto espanhol controlar a corrida sem pressão do grupo de perseguição. Até o erro de Carrasco, havia um grupo de nove pilotos em luta pela frente.

Logo de início, houve um incidente envolvendo Johan Gimbert (GP Project) e Hugo De Cancellis (Team Trasimeno) com ambos os pilotos a retirarem-se da corrida após a queda. De Cancellis estava na parte de trás da grelha na sequência de uma penalidade por uma infração de pressão dos pneus e tinha chegado à 24ª posição antes do incidente.

A batalha pelo segundo foi até à última curva da última volta entre Scott Deroue (MTM Kawasaki), Carrasco, Tom Booth-Amos (RT Motorsports Kawasaki) e Yuta Okaya (MTM Kawasaki), Thomas Brianti (Prodina Ircos Team) e Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoracxing Yamaha).

Carrasco foi a segundo a entrar para a última curva depois de uma jogada agressiva sobre Deroue na última volta, mas a Campeã de 2018 alargou na curva finale baixou para o sétimo lugar.

Booth-Amos aproveitou para passar para segundo, enquanto Deroue terminou em terceiro, Okaya em quarto e Brianti em quinto, apenas 0,058s a separar o trio na linha da meta.

Atrás de Carrasco em sétimo, Kevin Sabatucci (Kawasaki GP Project) terminou em oitavo lugar, mas numa batalha renhida com Álvaro Diaz (Biblion Motoxracing Yamaha) e um segundo grupo de pilotos com Nick Kalinin (SKM-Kawasaki) e Ton Kawakami (Yamaha MS).