Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) liderou as tabelas de tempo combinadas depois de definir o ritmo na sessão de treinos livres da manhã, pois as Supersport foram recebidas com tempo seco durante a manhã e uma pista húmida durante a tarde quando o Campeonato se estreou no Circuito de Barcelona-Catalunha.

Mahias registou um tempo de 1:45.682s para superar as tabelas de tempo no dia de abertura da corrida em Montmeló, enquanto procura manter vivas as suas esperanças no Campeonato durante o fim de semana da Ronda da Catalunha.

O piloto francês ficou a menos de um décimo de distância de Isaac Viñales (Kallio Racing) no topo da classificação, embora Viñales tenha ficado no topo da segunda sessão de treinos à frente de Mahias. Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) foi terceiro na classificação após as duas sessões de treinos.

Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros.), que pode conquistar o título mundial de já na Catalunha, terminou no quarto lugar, com o italiano a três décimos de distância do ritmo de Mahias. O piloto sul-africano Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) terminou em quinto lugar, igualando o tempo de Locatelli, enquanto Corentin Perolari (Yamaha GMT94) completou os seis primeiros lugares.

Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) foi sétimo com Kyle Smith (Yamaha GMT94), substituindo o lesionado Jules Cluzel, em oitavo lugar.

Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO) foi nono na classificação com Danny Webb (WRP Wepol Racing) completando o top 10 da equipa de James Toseland; Webb sobreviveu a uma viagem pela gravilha na primeira sessão para registar o décimo melhor tempo.