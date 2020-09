Raffaele De Rosa, da MV Agusta, que não é conhecido por comportamento desleal ou agressivo, está preocupado com a lesão de Jules Cluzel contraída por sua culpa na corrida do Campeonato do Mundo de Supersport em Aragón.

O abalroamento de Jules Cluzel por Raffaele De Rosa foi o pico da emoção na segunda corrida de Supersport em Aragón 2. O piloto da MV Agusta discutia a liderança da corrida e quis passar o Francês no final da reta na travagem…

Mas o italiano exagerou, entrou em derrapagem e bateu na Yamaha do francês por detrás da sua manobra de travagem tardia. Enquanto o acidente correu menos mal para De Rosa, Cluzel fraturou a canela da perna esquerda. Ainda por cima, Andrea Locatelli, líder do Campeonato do Mundo, assumiu a liderança sem luta a partir daí e conquistou a sua nona vitória da temporada.

Os sentimentos de culpa de De Rosa são imensos. “Lamento muito o que aconteceu na corrida e pela queda em que Cluzel esteve envolvido”, lamentou o piloto de 33 anos, de Nápoles. “Estava em segundo lugar e perdi o controlo da moto…infelizmente, tocámo-nos na primeira curva e caímos ambos.”

“Jules é um amigo e um adversário justo. Lamento imenso que se tenha lesionado. Espero que possa voltar em breve”, acrescentou De Rosa. “Também lamento muito pela minha equipa, que fez um grande trabalho durante todo o fim-de-semana. Vou tentar fazer melhor de novo em Barcelona.”

De Rosa é exemplar dentro e fora da pista. Quando o campeão de Superstock 1000 subiu ao pódio em Portimão, começou por perguntar aos jornalistas no Parque Fermé sobre o estado de saúde de Sandro Cortese, que tinha caído mal na prova do Campeonato do Mundo de Superbike, antes de responder a perguntas sobre os seus resultados.

Segundo foi revelado, Cluzel quer ser operado imediatamente, para poder voltar a seguir a Barcelona.