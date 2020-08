O regresso do Campeonato do Mundo de Supersport continuou sob o sol escaldante do Circuito de Jerez – Angel Nieto, com o estreante italiano Andrea Locatelli da Yamaha Bardahl Evan Bros. a conquistar a pole position, ao qualificar-se a mais de meio segundo do segundo classificado Jules Cluzel da Yamaha GMT94.

Locatelli estava em quarto lugar na primeira metade da sessão, mas continuou a rodar e fez duas voltas impressionantes em rápida sucessão no topo das tabelas de tempo, com Locatelli e Cluzel os únicos dois a rodar nos 1:42s.

Locatelli não foi mais derrotado depois de ter subido ao topo das tabelas de tempo, com Cluzel a ficar a duas décimas, só para o italiano melhorar instantaneamente a diferença para quase seis décimas a seguir.

Philipp Oettl da Kawasaki Puccetti, que tinha estabelecido o ritmo no início da sessão, completa a primeira linha com o terceiro lugar.

O companheiro de equipa de Kawasaki Puccetti, Lucas Mahias, vai partir em quarto lugar como o primeiro piloto a mais de um segundo do ritmo da Superpole de Locatelli.

Isaac Viñales (Kallio Racing) teve uma sessão relativamente tranquila para se qualificar no quinto lugar com o companheiro de equipa da Cluzel, Corentin Perolari, completando a segunda linha para ambas as corridas de SSP, uma novidade este ano.

Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) qualificou-se em sétimo lugar para liderar a terceira linha, à frente do vencedor das Supersport 300 Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) em oitavo lugar.

Hikari Okubo (Dynavolt Honda) completou a terceira linha com Axel Bassani, o estónio Hannes Soomer (Kallio Racing) foi 11º, pouco à frente de Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing), que esteve no topo dos treinos livres de ontem.

O colega de equipa da MV Agusta Federico Fuligni, foi 18º na grelha, com o indonésio Galang Hendra Pratama (Yamaha bLU cRU) em 20º.