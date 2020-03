SSP, Austrália: Tudo deu torto para Krummenacher O campeão em título tinha-se qualificado em segundo lugar, mas além de arrancar mal, caiu na Curva 1 desporto MotoSport desporto/ssp-australia-tudo-deu-torto-para_5e5fd7df79a1b71956af775c





O Campeonato do Mundo de Supersport de 2020 começou em Phillip Island com o atual campeão Randy Krummenacher (MV Agusta Reparto Corse) à procura de defender o seu título. Depois de uma feroz batalha de qualificação com Andrea Locatelli (Yamaha Bardahl Evan Bros.)

O Suíço alinhou em segundo para a corrida de abertura, mas teve um mau arranque inicialmente e procurou recuperar as posições que perdeu no início da Curva 1 tomando uma trajetória exterior.

A pista estava suja na zona exterior e o piloto da MV Agusta caiu fora da corrida depois de perder o controlo da sua F3 675. Locatelli continuaria a dominar na corrida para ter uma vitória de estreia.

O piloto de 30 anos disse depois da corrida: “Correu tudo mal hoje desde o início da primeira curva. Cometi um erro no início; Perdi muitas posições. Pensei em ir mais longe por fora e ganhar algumas posições, mas obviamente a pista estava muito suja, e perdi a frente. Estas coisas podem acontecer. É um dia para aprender com os erros e seguir em frente. Já segui em frente. Concentro-me na próxima corrida; sabemos que fomos muito fortes aqui com um projeto jovem. Vamos melhorar, vamos fazer melhor.”

Krummenacher mostrou o seu ritmo na qualificação e poderá usá-lo como reforço de confiança rumo à próxima corrida das SSP. Apesar do incidente, o campeão em título saberá que tem o ritmo para desafiar na frente do pelotão à medida que a temporada avança.