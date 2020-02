SSP Austrália: Locatelli bate todos de novo Locatelli aproveitou pneus frescos para liderar de novo desporto MotoSport desporto/ssp-australia-locatelli-bate-todos-de-novo_5e58b67b979f2f128deb2493





Após cerca de meia-hora de interrupção para uma mudança de pneus que se provou necessária, em vista da adoção de slicks para as Supersport, a segunda sessão livre foi retomada com 22 minutos ainda por correr, e não tardou a ser Locatelli de novo a comandar, tendo tirado 0,159 s ao tempo de Krummenacher a 10 minutos do fim da sessão.

Com De Rosa em 3º, porém, as MV Agusta permaneciam bem colocadas, à medida que Lucas Mahias subia também para 6º e logo a seguir, Cluzel.

Locatelli ainda baixou para um 1:33.264 para acabar à frente, enquanto Oncu e Viñales ascendaram ao Top 10.

SSP Treino Livre 2, conclusão

1 55 R. Locatelli – Yamaha Evan Bros. 1:33.264

2 1 R. Krummenacher – MV Agusta 1:33.496 +0,232

3 3 R. De Rosa – MV Agusta 1:33.510 +0,246

4 61 Öncü – Kawasaki 1:33.571 +0,307

5 32 I. Viñales – Yamaha Kallio 1:33.739 +0,475

6 4 S. Odendaal – Yamaha Ten Kate 1:33.833 +0,569

7 94 C. Perolari – Yamaha GMT94 1:33.845 +0,581

8 44 L. Mahias – Kawasaki Puccetti 1:33.929 +0,665

9 16 J. Cluzel – Yamaha GMT94 1:33.962 +0,698

10 5 P. Oettl – Kawasaki Puccetti 1:34.139 +0,875