SSP Austrália: Krummenacher lidera Warm Up





A sessão de Warm Up das Supersport foi animada pelos suspeitos habituais, mas desta feita, após luta pelo melhor tempo entre Andrea Locatelli (Yamaha Evan Bros.), Isaac Viñales (Yamaha Kallio), e Randy Krummenacher (MV Agusta Corse), a vantagem viria a sorrir ao primeiro Suiço Campeão Mundial na Yamaha da Evan Bros..

Aliás, com Rafaele De Rosa também bem classificado em 4º, mas Fuligni apenas 16º, a MV viria a ter um bom resultado na sessão, com os primeiros 10 dentro do mesmo segundo e a incluir Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti), Jules Cluzel e Corentin Perolari (Yamaha GMT94), Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGo), Steve Odendaal (Yamaha EAB Ten Kate) e Phillip Oettl (Kawasaki Puccetti).

Hannes Soomer e Can Oncu ficaram a seguir e Oliver Bayliss, filho do triplo-campeão de SBK Troy Bayliss, nem chegou a averbar um tempo.